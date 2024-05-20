Окупанти зазнали значних втрат біля Білогорівки у Луганській області, — ОВА

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Невському росіяни в неділю, 19 травня, зруйнували ще два будинки, але в районі Білогорівки у Луганській області загарбники зазнали значних втрат. Українські військові ліквідували 53 окупанти та 14 одиниць озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації у понеділок, 20 травня.

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"Ворожі обстріли Невського і навколишніх сіл, на жаль, стали регулярністю. Майже щодня ми маємо руйнування житлової забудови. Вчора було влучання у ще два пошкоджених раніше будинки та інші споруди. Є влучання у Макіївці. Також противник відкривав вогонь по Стельмахівці, Куземівці та Новолюбівці", — зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Значні втрати окупантів у районі Білогорівки

У ОВА повідомляють, що росіяни сконцентрували атакувальні зусилля біля Стельмахівки на Куп’янському напрямку та поблизу Білогорівки на Сіверському.

"На Сіверському напрямку противник здійснив 23 спроби вклинитися в нашу оборону. Намагався зробити прорив в районі Білогорівки, де атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме — 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, — два танки, 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Що стосується Лиманського напрямку, там українські воїни тримали ворога під вогневим контролем і мали успіх на окремих ділянках. Та окупанти завдали авіаційних ударів по Серебрянського лісу.



Пропаганда на окупованих територіях Луганської області





У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях ввели предмет "Моральні основи сімейного життя", під час якого дітям розповідають про так звані "російські цінності".

Школярам нав’язують стереотипи щодо "важливості чоловікові загинути на війні, а жінці — народити нових солдатів".

Нагадаємо, що 18 травня російські війська обстріляли кожне деокуповане село Луганської області, де залишилися люди. Ворог завдав ударів по цивільних з реактивної системи залпового вогню "Град".

Раніше ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.