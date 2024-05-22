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Ситуація в районі Білогорівки — ЗСУ стримують інтенсивні штурми ворога

22 травня 2024 00:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ситуація в районі Білогорівки — ЗСУ стримують інтенсивні штурми ворога
Українські бійці нищать ворога. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В районі Білогорівки на Луганщині протягом тижня ворог активізував проведення штурмових дій, використовуючи велику кількість РСЗО "Град" та ТОС "Солнцепек". Але ситуація залишається контрольованою. 

Про це підрозділ "Apachi" в Telegram у вівторок, 21 травня. 

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Ситуація в районі Білогорівки

На відео, опублікованому підрозділом, можна побачити інтенсивність обстрілів. Під час штурму працюють танки, які повністю обварені металом, а також техніка типу МТЛБ і БМП з піхотою. Водночас ворожі штурмові групи здійснюють декілька накатів протягом дня з метою виснаження українських сил.

Незважаючи на інтенсивність бойових дій, ситуація залишається контрольованою. Білогорівка не захоплена, ворога знищують ще на підступах до позицій.

Раніше повідомлялось, що в районі Білогорівки у Луганській області загарбники зазнали значних втрат. Українські військові ліквідували 53 окупанти та 14 одиниць озброєння і військової техніки.

Також ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.

 

Луганська область
обстріли
військова техніка
окупанти
штурмовий підрозділ

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