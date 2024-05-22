Ситуація в районі Білогорівки — ЗСУ стримують інтенсивні штурми ворога
В районі Білогорівки на Луганщині протягом тижня ворог активізував проведення штурмових дій, використовуючи велику кількість РСЗО "Град" та ТОС "Солнцепек". Але ситуація залишається контрольованою.
Про це підрозділ "Apachi" в Telegram у вівторок, 21 травня.
Ситуація в районі Білогорівки
На відео, опублікованому підрозділом, можна побачити інтенсивність обстрілів. Під час штурму працюють танки, які повністю обварені металом, а також техніка типу МТЛБ і БМП з піхотою. Водночас ворожі штурмові групи здійснюють декілька накатів протягом дня з метою виснаження українських сил.
Незважаючи на інтенсивність бойових дій, ситуація залишається контрольованою. Білогорівка не захоплена, ворога знищують ще на підступах до позицій.
Раніше повідомлялось, що в районі Білогорівки у Луганській області загарбники зазнали значних втрат. Українські військові ліквідували 53 окупанти та 14 одиниць озброєння і військової техніки.
Також ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.
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