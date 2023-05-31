Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС очень хрупкая, — Гросси

Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: АР

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться очень хрупкой и опасной. По его словам, большая удача, что на станции пока ничего не случилось.

Об этом Гросси рассказал в своем заявлении Совету Безопасности ООН.

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По словам гендиректора МАГАТЭ, военные действия в регионе продолжаются и могут значительно усилиться в ближайшее время.

Он рассказал, что работа станции поддерживается чрезвычайным малым количеством работников, что в случае инцидента может плохо повлиять на ход событий на ЗАЭС.

"Было семь случаев, когда объект полностью терял энергию за пределами объекта, и ему приходилось полагаться на аварийные дизель-генераторы, последнюю линию защиты от ядерной аварии, чтобы обеспечить существенное охлаждение реактора и отработанного топлива. Последний, седьмой, произошел только неделю назад", — говорится в сообщении Гросси.

Он отметил, что нам повезло, что ядерной аварии еще не произошло, а также добавил, что "мы бросаем игральные кости, и если так будет продолжаться и дальше, однажды наша удача закончится".

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ и ООН должны сделать все, что в их силах, чтобы минимизировать вероятность радиационной аварии на станции.

Напомним, что в МАГАТЭ выразили глубокую тревогу об условиях ядерной безопасности на находящейся под российским управлением Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС была вынуждена в седьмой раз перейти на резервные дизельные генераторы из-за прекращения внешнего электроснабжения.

Также мы писали, что МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности на временно оккупированной Запорожской АЭС в преддверии украинского контрнаступления. Надзорный орган считает, что войска пройдут непосредственно через потенциально опасный объект.