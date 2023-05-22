Гроссі про блекаут на ЗАЕС: ситуація надзвичайно вразлива

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

У МАГАТЕ висловили глибоку тривогу щодо умов ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російським управлінням. ЗАЕС була змушена всьоме перейти на резервні дизельні генератори через припинення зовнішнього електропостачання.

Про це повідомив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

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Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою на даній станції критично нестабільна.

"Енергоблок АЕС знову залишився без подачі зовнішньої електроенергії і змушений був перемикнутися на аварійне резервне електропостачання. Обставини ядерної безпеки на об'єкті є серйозною загрозою. Ми повинні терміново домовитися про забезпечення захисту станції. Поточний хаос є неприпустимим", — наголосив Гроссі.

Керівник МАГАТЕ закликав до негайних дій щодо врегулювання критичної ситуації на Запорізькій АЕС, наголошуючи на необхідності забезпечення її стабільної та безпечної роботи в умовах воєнних дій на території України.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів сьогодні вночі, 22 травня, о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Також ми писали, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вкрай стурбований реальними загрозами безпеці, з якими стикається Запорізька АЕС. Ситуація навколо станції стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

Додамо, окупаційний контингент на Запорізькій АЕС готується до контрнаступу ЗСУ. Росіяни викопали нові траншеї та встановили додаткові міни.