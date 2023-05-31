Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС дуже крихка, — Гроссі

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: АР

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. За його словами, велика удача, що на станції досі нічого не трапилося.

Про це Гроссі розповів у своїй заяві до Ради Безпеки ООН.

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За словами гендиректора МАГАТЕ, військові дії в регіоні тривають і можуть значно посилитися найближчим часом.

Він розповів, що робота станції підтримується надзвичайною малою кількістю працівників, що в разі інциденту, може погано вплинути на хід подій на ЗАЕС.

"Було сім випадків, коли об’єкт повністю втрачав енергію за межами об’єкта, і йому доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори, останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива. Останній, сьомий, стався лише тиждень тому", — йдеться в повідомленні Гроссі.

Він зазначив, що нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося, а також додав, що "ми кидаємо гральні кубики, і якщо так триватиме й надалі, одного дня наша удача закінчиться".

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ та ООН повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб мінімізувати ймовірність радіаційної аварії на станції.

Нагадаємо, що в МАГАТЕ висловили глибоку тривогу щодо умов ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російським управлінням. ЗАЕС була змушена всьоме перейти на резервні дизельні генератори через припинення зовнішнього електропостачання.

Також ми писали, що МАГАТЕ наполягає на укладенні угоди щодо забезпечення безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС напередодні українського контрнаступу. Наглядовий орган вважає, що війська пройдуть безпосередньо через потенційно небезпечний об'єкт.