Скандал с передачей украинских пленных Венгрии: реакция МИД

Спикер МИД Олег Николенко. Фото: google.com

Правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Реакция МИД

Николенко заявил, что Украина узнала из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения. В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора.

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", — добавил спикер МИД.

Реакция МЗС. Фото: скриншот

Что предшествовало

Несколько дней назад в СМИ начала распространяться информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. Впоследствии это подтвердилось на уровне публичных заявлений венгерских должностных лиц

Впоследствии вице-премьер-министр Венгрии Жолт Семьен подтвердил, что российские оккупанты передали Будапешту 11 украинских военнопленных. Он не сообщил детали, сославшись на "интересы дела и народа". Однако такую же информацию ранее сообщила Российская православная церковь.

Напомним, недавно глава центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак рассказала, что в российском плену осталось еще более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.