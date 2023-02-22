Мариуполь новости 22 февраля: эксперт объяснил мощные взрывы

"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе
ВСУ начинают удары по базам накопления оккупантов во временно оккупированном Мариуполе и это так называемый каскадный характер деоккупации территории. Подобный маневр использовался при освобождении Харьковской и Херсонской областей осенью 2022 года.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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По его словам, первым шагом является нанесение ударов по базам окупантов, местам их временного расквартирования и складам из БК. Второй этап – взятие под непосредственный огневой контроль дорог, путепроводов, то есть логистические пути.
"То, что происходит в Мариуполе, может свидетельствовать о начале первого этапа деоккупации, но это точно еще не начало контрнаступления. Не исключено, что удары могли наноситься новыми ракетами с Himars, о чем свидетельствует дальность поражения. Кстати, это может означать и то, что никакого продвижения российских войск в сторону Угледара нет. Более того, мы их откинули за Никольские дачи", – уточнил эксперт.
Напомним, во вторник 21 февраля около 23:00 во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов".
По данным телеграмм-канала Мариупольского горсовета, было подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав БК оккупантов.
В городе насчитали 11 взрывов, первый раздался в 22:33 21 февраля. Вторая серия – на следующее утро, 22 февраля. В Мариуполе зазвучали сирены, а оккупанты подняли в небо авиацию.