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"Схожі маневри вже були": експерт пояснив несподівані вибухи у Маріуполі

22 лютого 2023 16:24
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Маріуполь новини 22 лютого: експерт пояснив потужні вибухи
У вівторок 21 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

ЗСУ починають удари по базах накопичення окупантів в тимчасово окупованому Маріуполі і це так званий каскадний характер деокупації території. Схожий маневр використовувався під час звільнення Харківської та Херсонської областей восени 2022 року.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, першим кроком є нанесення ударів по базах окупантів, місцях їх тимчасового розквартирування та складах із БК. Другий етап — взяття під безпосередній вогневий контроль доріг, шляхопроводів, тобто логістичні шляхи.

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"Те, що наразі відбувається у Маріуполі, може свідчити про початок першого етапу деокупації, але це точно ще не початок контрнаступу. Невиключено, що удари могли наноситися новими ракетами із Himars, про що свідчить дальність ураження. До речі, це може означати і те, що ніякого просування російських військ в бік Вугледару нема. Більше того, ми їх відкинули за Микільські дачі", — уточнив експерт.

Нагадаємо, у вівторок 21 лютого близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азову".

За даними телеграм-каналу Маріупольської міськради, були підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад БК окупантів. В місті нарахували 11 вибухів, перший пролунав о 22:33 21 лютого. Друга серія — наступного ранку, 22 лютого. В Маріуполі зазвучали сирени, а окупанти підняли в небо авіацію.

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