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Сколько детей погибло в Украине за год войны рф: обновлены данные

11 марта 2023 09:38
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Более 1398 детей пострадали
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По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

По официальной информации ювенальных прокуроров, из-за войны россии в Украине более 1398 детей пострадали.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

скриншот

Где больше всего пострадало детей

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области — 446,
  • Харьковской — 273,
  • Киевской — 123,
  • Херсонской — 94,
  • Запорожской — 87,
  • Николаевской — 83,
  • Черниговской — 68,
  • Луганской — 66,
  • Днепропетровской — 66.

Кроме того, из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

Напомним, российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

Кроме того, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.

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