Сколько детей погибло в Украине за год войны рф: обновлены данные

Более 1398 детей пострадали

По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По официальной информации ювенальных прокуроров, из-за войны россии в Украине более 1398 детей пострадали.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Где больше всего пострадало детей

Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области — 446,

Харьковской — 273,

Киевской — 123,

Херсонской — 94,

Запорожской — 87,

Николаевской — 83,

Черниговской — 68,

Луганской — 66,

Днепропетровской — 66.

Кроме того, из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

Напомним, российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

Кроме того, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.