Сколько детей погибло в Украине за год войны рф: обновлены данные
По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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По официальной информации ювенальных прокуроров, из-за войны россии в Украине более 1398 детей пострадали.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.
Где больше всего пострадало детей
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области — 446,
- Харьковской — 273,
- Киевской — 123,
- Херсонской — 94,
- Запорожской — 87,
- Николаевской — 83,
- Черниговской — 68,
- Луганской — 66,
- Днепропетровской — 66.
Кроме того, из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.
Напомним, российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.
Кроме того, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.