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Сколько дронов сбили во время ночной атаки РФ: в Воздушных Силах назвали цифру

10 сентября 2023 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько дронов сбили во время ночной атаки РФ: в Воздушных Силах назвали цифру
ПВО ВСУ уничтожает вражеские воздушные цели. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ночью, 10 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 воздушных целей.

Об этом сообщают в ВС ВСУ.

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Известно, что ночью противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с северного направления. Россияне запустили дроны из Курска.

Следовательно, было зафиксировано 33 воздушных целей в направлении Киевщины.

Благодаря успешной работе украинского ПВО было уничтожено 26 враждебных целей.

Сколько дронов сбили ВСУ во время атаки 10 сентября
Данные о сбитых дронах во время ночной атаки. Фото: ПС ВСУ

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Добавим, в ВСУ появился новый ударный дрон. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.

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