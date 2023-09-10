Сколько дронов сбили во время ночной атаки РФ: в Воздушных Силах назвали цифру

ПВО ВСУ уничтожает вражеские воздушные цели. Фото: Генштаб

Ночью, 10 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 воздушных целей.

Об этом сообщают в ВС ВСУ.

Читайте также:

Ночная атака на Украину 10 сентября

Известно, что ночью противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с северного направления. Россияне запустили дроны из Курска.

Следовательно, было зафиксировано 33 воздушных целей в направлении Киевщины.

Благодаря успешной работе украинского ПВО было уничтожено 26 враждебных целей.

Данные о сбитых дронах во время ночной атаки. Фото: ПС ВСУ

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Добавим, в ВСУ появился новый ударный дрон. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.