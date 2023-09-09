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Втрати окупантів на 9 вересня: оновлені дані Генштабу

9 вересня 2023 11:59
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати окупантів на 9 вересня: оновлені дані Генштабу
Російські військові на танку. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 600 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки, серед якої танки, бронемашини та артилерійські системи. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Упродовж минулої доби, 8 вересня, ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів.

Окрім того, росіяни втратили 15 танків, 13 бронемашин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, один засіб ППО, 18 безпілотників, 34 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки. 

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 268140 (+600) осіб;
  • танків — 4544 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8739 (+13) одиниць;
  • артилерійських систем — 5789 (+36) одиниць;
  • РСЗВ — 757 (+3) одиниць;
  • засобів ППО — 508 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4588 (+18);
  • крилатих ракет — 1 455 (+0);
  • кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8298 (+34) одиниць;
  • спеціальної техніки — 870 (+10).
Втрати армії РФ у війні з Україною
Втрати окупантів станом на 9 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, успішний контрнаступ ЗСУ змушує росіян вносити зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

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