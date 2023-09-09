Втрати окупантів на 9 вересня: оновлені дані Генштабу

Російські військові на танку. Фото: росЗМІ

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 600 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки, серед якої танки, бронемашини та артилерійські системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Упродовж минулої доби, 8 вересня, ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів.

Окрім того, росіяни втратили 15 танків, 13 бронемашин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, один засіб ППО, 18 безпілотників, 34 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 268140 (+600) осіб;

танків — 4544 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 8739 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 5789 (+36) одиниць;

РСЗВ — 757 (+3) одиниць;

засобів ППО — 508 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4588 (+18);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8298 (+34) одиниць;

спеціальної техніки — 870 (+10).

Втрати окупантів станом на 9 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, успішний контрнаступ ЗСУ змушує росіян вносити зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.