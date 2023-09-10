Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу: дані Генштабу на 10 вересня
За минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені окупанти за 9 вересня
Відтак, упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 490 окупантів.
Окрім цього, армія РФ лишилася без 10 танків, 16 бронемашин, 22 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засобу ППО, 5 БпЛА, 40 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниць спеціальної техніки.
Загальні втрати окупантів за час війни
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:
- особового складу — близько 268630 (+490) осіб;
- танків — 4554 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин — 8755 (+16) одиниць;
- артилерійських систем — 5811 (+22) одиниць;
- РСЗВ — 760 (+3) одиниць;
- засобів ППО — 509 (+1) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4593 (+5);
- крилатих ракет — 1 455 (+0);
- кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8338 (+40) одиниць;
- спеціальної техніки — 872 (+2).
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 9 вересня, Сили оборони України вісім разів вдарили по російських окупантах.
Додамо, ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.