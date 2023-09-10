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Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу: дані Генштабу на 10 вересня

10 вересня 2023 08:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу: дані Генштабу на 10 вересня
ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Відтак, упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 490 окупантів. 

Окрім цього, армія РФ лишилася без 10 танків, 16 бронемашин, 22 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засобу ППО, 5 БпЛА, 40 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниць спеціальної техніки. 

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 268630 (+490) осіб;
  • танків — 4554 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8755 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем — 5811 (+22) одиниць;
  • РСЗВ — 760 (+3) одиниць;
  • засобів ППО — 509 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4593 (+5);
  • крилатих ракет — 1 455 (+0);
  • кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8338 (+40) одиниць;
  • спеціальної техніки — 872 (+2).
Скільки техніки та росіян знищили ЗСУ у війні
Втрати окупантів станом на 10 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 9 вересня, Сили оборони України вісім разів вдарили по російських окупантах.

Додамо, ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

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