Сколько дронов уничтожили ВСУ в ночь на 16 июня: комментарий Воздушных сил

Украинские воины на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

За последние сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила семь российских беспилотных летательных аппаратов. Из них были сбиты по меньшей мере три ударных дрона-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своем официальном Telegram-канале.

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Ночной успех ПВО

В ночь на 16 июня российские оккупационные войска запустили дроны на юге, в районе Николаевской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили два ударных беспилотника-камикадзе Shahed-136/131.

Сбитые российские дроны за сутки

Инфографика: Воздушные силы

Результаты воздушной войны за сутки

За прошедшие сутки украинская ПВО ликвидировала ряд российских беспилотников разных типов.

Так, известно об уничтожении одного ударного дрона типа "Ланцет".

Также силы противовоздушной обороны Украины сбили следующие разведывательные беспилотники:

"Орлан-10";

"Орлан-30";

Zala.

Кроме того, был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, тип которого установить не удалось.

Воздушные силы об успешной антидроновой войне

Напомним, что предыдущая ночь прошла гораздо напряженнее, тогда россияне запустили 20 дронов. Все российские беспилотники были сбиты украинской противовоздушной обороной.