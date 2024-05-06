Сколько "кадыровцев" воюют против Украины и какая их роль — ответ разведки Британии

Кадыровцы. Фото: Reuters

Британская разведка осветила роль поддерживающих Россию чеченских боевиков в войне против Украины. Известно, что около 9 тысяч чеченских солдат сейчас служат в пророссийских подразделениях на территории Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии в своем ежедневном обзоре в понедельник, 6 мая.

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Роль чеченцев в войне против Украины

После больших потерь на ранних этапах войны подразделения кадыровцев были преимущественно перераспределены для обеспечения безопасности в тылу, где над ними начали насмехаться, называя "TikTok-войсками" из-за их публикаций в соцсетях, которые должны были демонстрировать военные успехи. После ухода российского ЧВК "Вагнер" с передовой в мае 2023 года чеченские подразделения снова были направлены на передовую линию.

В ведомстве заявили, что существует высокая вероятность, что чеченские спецназовцы несут главную нагрузку в боевых действиях на передовой, в то время как большинство чеченских войск продолжает выполнять задачи обеспечения безопасности в тылу. Кроме того, в отчете говорится, что Чечня внесла "ключевой вклад" в войну, обучая российских военных. По данным чеченского руководства, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года провел обучение примерно для 42 тысяч российских солдат.

Однако, поскольку обучение в университете длится всего 10 дней, существуют сомнения в эффективности такого краткосрочного обучения.

Напомним, что в ISW заявили, что российские войска готовят резервы для нового наступления.

Ранее британская разведка проанализировала продвижение войск РФ на Донбассе. В частности, оценила ситуацию с продвижением российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка.