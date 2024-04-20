Розвідка Британії підтверджує збиття стратегічного бомбардувальника

Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків під час війни,— британська розвідка
До понад сотні одиниць знищеної бойової авіації РФ додався ще один стратегічний бомбардувальник. Збиття українськими силами ППО Ту-22М3 ракетою С-200 підтверджують у британській розвідці.
Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на останнє оновлення даних національної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 20 квітня 2024 року.
Що кажуть британські аналітики
У розвідці Сполученого Королівства зазначили, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є майже напевно правдивими, і що це була чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам РФ.
Експерти зазначають, що аналогічна система була використана, ймовірно, і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 у лютому.
"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", – підсумували аналітики британської розвідки.
Нагадаємо, Новини.LIVE показали кадри роботи українських захисників по Ту-22, якими поділілися в українській розвідці. Стратегічний бомбардувальник був збитий на відстані 300 км.
При цьому речник ГУР Андрій Юсов заявив, що успішна операція зі знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 є лише частиною більшого плану. Оборонні сили України продовжуватимуть вражати ворога і дивувати позитивними результатами.
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