Розвідка Британії підтверджує збиття стратегічного бомбардувальника

Момент знищення російського літака. Фото: скриншот відео

До понад сотні одиниць знищеної бойової авіації РФ додався ще один стратегічний бомбардувальник. Збиття українськими силами ППО Ту-22М3 ракетою С-200 підтверджують у британській розвідці.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на останнє оновлення даних національної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 20 квітня 2024 року.

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Що кажуть британські аналітики

У розвідці Сполученого Королівства зазначили, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є майже напевно правдивими, і що це була чергова успішна українська атака по військово-повітряним силам РФ.

Експерти зазначають, що аналогічна система була використана, ймовірно, і для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 у лютому.

"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", – підсумували аналітики британської розвідки.

Оновлений звіт британської розвідки щодо ситуації на фронті. Фото: сторінка Міноборони Великої Британії в Twitter

Нагадаємо, Новини.LIVE показали кадри роботи українських захисників по Ту-22, якими поділілися в українській розвідці. Стратегічний бомбардувальник був збитий на відстані 300 км.

При цьому речник ГУР Андрій Юсов заявив, що успішна операція зі знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 є лише частиною більшого плану. Оборонні сили України продовжуватимуть вражати ворога і дивувати позитивними результатами.