Скільки "кадировців" воюють проти України та яка їх роль — відповідь розвідки Британії

Кадировці. Фото: Reuters

Британська розвідка висвітлила роль чеченських бойовиків, які підтримують Росію, у війні проти України. Відомо, що приблизно 9 тисяч чеченських солдатів зараз служать у проросійських підрозділах на території України.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у своєму щоденному огляді у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Роль чеченців у війні проти України

Після великих втрат на ранніх етапах війни, підрозділи кадировців були переважно перерозподілені для забезпечення безпеки в тилу, де їх почали насміхатися, називаючи "TikTok-військами" через їхні публікації у соцмережах, які мали демонструвати військові успіхи. Після відходу російської ПВК "Вагнер" з передової у травні 2023 року, чеченські підрозділи знову були направлені на передову лінію.

У відомстві заявили, що існує висока ймовірність, що чеченські спецназівці несуть головне навантаження у бойових діях на передовій, в той час, як більшість чеченських військ продовжують виконувати задачі забезпечення безпеки в тилу. Окрім того, у звіті йдеться, що Чечня внесла "ключовий внесок" у війну, навчаючи російських військових. За даними чеченського керівництва, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року провів навчання для приблизно 42 тисяч російських солдатів.

Однак, оскільки навчання в університеті триває всього 10 днів, існують сумніви щодо ефективності такого короткотермінового навчання.

Нагадаємо, що в ISW заявили, що російські війська готують резерви для нового наступу.

Раніше британська розвідка проаналізувала просування військ РФ на Донеччині. Зокрема, оцінила ситуацію з просуванням російських військ у районі населеного пункту Новомихайлівка.