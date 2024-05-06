Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки "кадировців" воюють проти України та яка їх роль — відповідь розвідки Британії arrow

Скільки "кадировців" воюють проти України та яка їх роль — відповідь розвідки Британії

6 травня 2024 17:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скільки "кадировців" воюють проти України та яка їх роль — відповідь розвідки Британії
Кадировці. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Британська розвідка висвітлила роль чеченських бойовиків, які підтримують Росію, у війні проти України. Відомо, що приблизно 9 тисяч чеченських солдатів зараз служать у проросійських підрозділах на території України.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у своєму щоденному огляді у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Роль чеченців у війні проти України

Після великих втрат на ранніх етапах війни, підрозділи кадировців були переважно перерозподілені для забезпечення безпеки в тилу, де їх почали насміхатися, називаючи "TikTok-військами" через їхні публікації у соцмережах, які мали демонструвати військові успіхи. Після відходу російської ПВК "Вагнер" з передової у травні 2023 року, чеченські підрозділи знову були направлені на передову лінію.

У відомстві заявили, що існує висока ймовірність, що чеченські спецназівці несуть головне навантаження у бойових діях на передовій, в той час, як більшість чеченських військ продовжують виконувати задачі забезпечення безпеки в тилу. Окрім того, у звіті йдеться, що Чечня внесла "ключовий внесок" у війну, навчаючи російських військових. За даними чеченського керівництва, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року провів навчання для приблизно 42 тисяч російських солдатів.

Однак, оскільки навчання в університеті триває всього 10 днів, існують сумніви щодо ефективності такого короткотермінового навчання.

Нагадаємо, що в ISW заявили, що російські війська готують резерви для нового наступу.

Раніше британська розвідка проаналізувала просування військ РФ на Донеччині. Зокрема, оцінила ситуацію з просуванням російських військ у районі населеного пункту Новомихайлівка.

росія
Великобританія
війна
розвідка
російські війська
Чеченська республіка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень