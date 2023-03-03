Сколько стоит содержание одного российского военнопленного: неожиданные цифры
Содержание одного российского военнопленного обходится ежемесячно около десяти тысяч гривен. В лагере для пленных созданы условия в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Укринформ".
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Сколько стоит содержание одного россиянина в плену
"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Поэтому когда мы говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", — рассказала Высоцкая.
Она добавила, если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц.
В каких условиях содержат российских пленных
Высоцкая отмечает, что в лагере для пленных созданы условия в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
"Мы их удерживаем в нормальных условиях, чтобы здоровыми вернуть в россию и забрать наших пленных. Они нам больше ничем не интересны", — подчеркнула замминистра.
Кроме обеспечения одеждой и питанием, им предоставляется возможность смотреть телевизор, по которому транслируют марафон "Единые новости", доступна IP-телефония для связи с родными.
"Руководитель учреждения, где содержатся пленные, развесил плакаты с изображением украинских гетманов и их биографией. Кто-то из пленных жаловался, называя это пыткой", — вспоминает Высоцкая, добавляя, что пыткам, по мнению пленных россиян, есть и минута молчания за погибшими в результате российской агрессии в Украине, которая объявляется ежедневно в 9 утра согласно указу Президента, — раздается гимн.
"Они в эфире федеральных каналов говорят, как мы их "пытаем" историями о гетманах и государственном гимне, когда возвращаются из плена в россию. Так что ничего, кроме историй о гетманах и гимне, не было мне предъявлено", — сказала замминистра.
Напомним, последний обмен военнопленными прошел 16 февраля. Тогда Украина вернула из плена 100 воинов и одного гражданского. Многие из героев получили ранения разной тяжести.
Фото: Укринформ