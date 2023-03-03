Скільки коштує утримання одного російського військовополоненого: неочікувані цифри

Олена Висоцька

Утримання одного російського військовополоненого обходиться щомісяця у близько десяти тисяч гривень. У таборі для полонених створені умови відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю "Укрінформ".

Скільки коштує утримання одного росіянина в полоні

"Є витрати на одяг, медичне забезпечення, їжу, комунальні послуги, а також — на облаштування місця тримання, персонал, охорону. Тож коли ми говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", — розповіла Висоцька.

Вона додала, якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, — ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць.

В яких умовах утримують російських полонених

Висоцька зауважує, що у таборі для полонених створені умови відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Ми їх утримуємо в нормальних умовах, щоб здоровими повернути до росії й забрати наших полонених. Вони нам більше нічим не цікаві", — підкреслила заступниця міністра.

Окрім забезпечення одягом та харчуванням, їм надається можливість дивитися телевізор, по якому транслюють марафон "Єдині новини", доступна ІP-телефонія для зв’язку з рідними.

"Керівник установи, де утримуються полонені, розвісив плакати з зображенням українських гетьманів та їхньою біографією. Хтось із полонених скаржився, називаючи це катуванням", — згадує Висоцька, додаючи, що катуванням, на думку полонених росіян, є й хвилина мовчання за загиблими внаслідок російської агресії в Україні, яка оголошується щодня о 9 ранку згідно з указом Президента, а після неї — лунає гімн.

"Вони в ефірі федеральних каналів говорять, як ми їх "катуємо" історіями про гетьманів та державним гімном, коли повертаються з полону в росію. Тож нічого, окрім історій про гетьманів та гімну, не було мені пред’явлено", — сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Фото: Укрінформ