Сколько человек пострадало от российских обстрелов за последние сутки: ответ Минобороны
Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Только за последние сутки, 25 марта, от российских ракет в Украине погибли пятеро и ранены 25 гражданских.
Об этом сообщает Military Media Center Минобороны.
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Какие области обстреливали оккупанты
Согласно предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины.
С какого оружия россияне атаковали Украину
Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БпЛА "Ланцет", тактическая авиация) произведены обстрелы 132 населенных пунктов, подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры.
Напомним, за сутки, 24 марта, российские войска более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области. Среди населения есть жертвы. Два человека умерли, еще шестеро получили ранения
Противник совершил 67 атак на Херсон, выпустив при этом 301 снаряд из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".