Скільки людей постраждало від російських обстрілів за останню добу: відповідь Міноборони

Російські окупанти

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Лише за минулу добу, 25 березня, від російських ракет в Україні загинули п'ятеро та поранені 25 цивільних.

Про це повідомляє Military Media Center Міноборони.

Які області обстрілювали окупанти

Згідно з наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.

З якої зброї росіяни атакували Україну

Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БпЛА "Ланцет", тактична авіація) здійснено обстріли 132 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за добу 24 березня, російські війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення

Противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".