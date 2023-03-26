Скільки людей постраждало від російських обстрілів за останню добу: відповідь Міноборони
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Лише за минулу добу, 25 березня, від російських ракет в Україні загинули п'ятеро та поранені 25 цивільних.
Про це повідомляє Military Media Center Міноборони.
-
Телескоп Hubble зробив знімок галактичної "медузи": вражаючі фото
-
На Миколаївщині триває пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель
-
"Як у сталінській росії": Трамп поскаржився на "жахи" розслідувань проти нього
-
Орландо Блум приїхав до України як посол доброї волі ЮНІСЕФ
-
Найбільшому в Україні волонтерському центру рік: яку допомогу можливо отримати в Одесі
-
Північна Македонія передасть Україні вертольоти Мі-24, — Петровська
-
Данілов та Подоляк відреагували на заяву про розміщення тактичної ядерної зброї рф у Білорусі
-
Під Одесою поряд із будинком розірвалася міна
-
Британська розвідка розповіла, чому окупанти використовують "шахеди"
-
Ворог тримає у Чорному морі 13 кораблів, два із яких — ракетоносії
Які області обстрілювали окупанти
Згідно з наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.
З якої зброї росіяни атакували Україну
Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БпЛА "Ланцет", тактична авіація) здійснено обстріли 132 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, за добу 24 березня, російські війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення
Противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".