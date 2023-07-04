Сколько человек осталось в Авдеевке

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Фото: avdeevka.city

Несмотря на тяжелые и горячие бои в Авдеевке Донецкой области, до сих пор остается 1 715 человек. Люди ежедневно живут под обстрелами.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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По информации Барабаша, еще 1715 человек остаются в городе. Для них есть гуманитарная помощь, однако они ежедневно находятся под обстрелами.

"К сожалению, 1 715 человек остаются в городе. Есть гуманитарная помощь, есть продукты, медицина. Иногда нас обвиняют — перестаньте возить гуманитарку и они уедут. К сожалению, мы не можем это позволить, там наши люди", — рассказал Виталий Барабаш.

Какая ситуация в Авдеевке

Сейчас Авдеевское направление — одно из самых горячих. Противник ежедневно атакует и обстреливает его десятки раз.

"Сверхгорячее направление, если говорить об обороне — Авдеевское. Там противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захвата Авдеевки. Штурмы были отражены, потери позиций не допущены", — сказал представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий.

Напомним, в мае российские террористы обстреляли больницу в Авдеевке. В результате вражеской атаки погибли четверо гражданских.