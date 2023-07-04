Скільки людей залишилось в Авдіївці

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Фото: avdeevka.city

Попри важкі та гарячі бої в Авдіївці Донецької області досі залишається 1 715 осіб. Люди щоденно живуть під обстрілами.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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За інформацією Барабаша, ще 1 715 осіб залишаються у місті. Для них є гуманітарна допомога, проте вони щоденно перебувають під обстрілами.

"На жаль, 1 715 осіб залишаються у місті. Є гуманітарна допомога, є продукти, медицина. Іноді нам закидають — перестаньте возити гуманітарку і вони поїдуть. На жаль, ми не можемо це дозволити, там наші люди, — розповів Віталій Барабаш.

Яка ситуація в Авдіївці

Наразі Авдіївський напрямок — один із найгарячіших. Противник щоденно атакує та обстрілює його десятки разів.

"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону — Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії із завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено", — сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Нагадаємо, у травні російські терористи обстріляли лікарню в Авдіївці. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.