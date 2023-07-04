Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки людей залишилось в Авдіївці arrow

Скільки людей залишилось в Авдіївці

4 липня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки людей залишилось в Авдіївці
Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Фото: avdeevka.city
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри важкі та гарячі бої в Авдіївці Донецької області досі залишається 1 715 осіб. Люди щоденно живуть під обстрілами.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Населення в Авдіївці: скільки людей залишилось

За інформацією Барабаша, ще 1 715 осіб залишаються у місті. Для них є гуманітарна допомога, проте вони щоденно перебувають під обстрілами.

"На жаль, 1 715 осіб залишаються у місті. Є гуманітарна допомога, є продукти, медицина. Іноді нам закидають — перестаньте возити гуманітарку і вони поїдуть. На жаль, ми не можемо це дозволити, там наші люди, — розповів Віталій Барабаш.

Яка ситуація в Авдіївці

Наразі Авдіївський напрямок — один із найгарячіших. Противник щоденно атакує та обстрілює його десятки разів.

"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону  Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії із завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено", — сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Нагадаємо, у травні російські терористи обстріляли лікарню в  Авдіївці. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз