Обстрел Кривого Рога: сколько людей под завалами

Сколько человек находятся под завалами разрушенного дома в Кривом Роге
В Кривом Роге продолжают ликвидировать последствия ночных обстрелов россиянами в ночь на 13 июня. На сейчас известно о 3 погибших, 25 раненых и, вероятно, 7 человек еще находятся под завалами.
Об этом сообщает глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
Ночная атака на Кривой Рог
Всего оккупанты выпустили 6 ракет по городу.
"К сожалению, сейчас имеем троих погибших. Всем соболезнования родным и близким. 25 раненых, из них — 10 тяжелых и 3 — крайне тяжелых и 7, вероятно, находятся под завалами", — говорит Вилкул о последствиях ночного обстрела.
И добавляет, что спасательные службы продолжают разбирать завалы и тушат пожар.
К тому же многие семьи потеряли свои дома. В настоящее время занимаются их расселением.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
После обстрела президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел дома россиянами.