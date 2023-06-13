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Сколько человек находятся под завалами разрушенного дома в Кривом Роге

13 июня 2023 09:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрел Кривого Рога: сколько людей под завалами
Последствия обстрелов в Кривом Роге 13 июня. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Кривом Роге продолжают ликвидировать последствия ночных обстрелов россиянами в ночь на 13 июня. На сейчас известно о 3 погибших, 25 раненых и, вероятно, 7 человек еще находятся под завалами.

Об этом сообщает глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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Всего оккупанты выпустили 6 ракет по городу.

"К сожалению, сейчас имеем троих погибших. Всем соболезнования родным и близким. 25 раненых, из них — 10 тяжелых и 3 — крайне тяжелых и 7, вероятно, находятся под завалами", — говорит Вилкул о последствиях ночного обстрела.

И добавляет, что спасательные службы продолжают разбирать завалы и тушат пожар.

К тому же многие семьи потеряли свои дома. В настоящее время занимаются их расселением.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

После обстрела президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел дома россиянами.

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