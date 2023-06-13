Обстріл Кривого Рогу: скільки людей під завалами

Наслідки обстрілу в Кривому Розі 13 червня. Фото: Сергій Лисак\Telegram

В Кривому Розі продовжують ліквідувати наслідки нічного обстрілу росіянами у ніч на 13 червня. Станом на зараз відомо про 3 загиблих, 25 поранених та, ймовірно, 7 людей ще знаходяться під завалами.

Про це повідомляє голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Усього окупанти випустили 6 ракет по місту.

"На жаль, на зараз маємо трьох загиблих. Всім співчуття рідним та близьким. 25 поранених, з них — 10 важких та 3 — крайважких і 7, ймовірно, знаходяться під завалами", — каже Вілкул про наслідки нічного обстрілу.

І додає, що рятувальні служби продовжують розбирати завали та гасять пожежу.

До того ж багато сімей втратили свої домівки. Наразі займаються їх розселенням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Після обстрілу президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл будинку росіянами.