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Скільки людей знаходяться під завалами зруйнованого будинку в Кривому Розі

13 червня 2023 09:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обстріл Кривого Рогу: скільки людей під завалами
Наслідки обстрілу в Кривому Розі 13 червня. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Кривому Розі продовжують ліквідувати наслідки нічного обстрілу росіянами у ніч на 13 червня. Станом на зараз відомо про 3 загиблих, 25 поранених та, ймовірно, 7 людей ще знаходяться під завалами. 

Про це повідомляє голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Усього окупанти випустили 6 ракет по місту. 

"На жаль, на зараз маємо трьох загиблих. Всім співчуття рідним та близьким. 25 поранених, з них — 10 важких та 3 — крайважких і 7, ймовірно, знаходяться під завалами", — каже Вілкул про наслідки нічного обстрілу. 

І додає, що рятувальні служби продовжують розбирати завали та гасять пожежу.

До того ж багато сімей втратили свої домівки. Наразі займаються їх розселенням. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Після обстрілу президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл будинку росіянами. 

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