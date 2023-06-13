Зеленський відреагував на цинічний обстріл Кривого Рогу
У ніч на 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл міста.
Реакція Зеленського
"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", — заявляє лідер.
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Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.
Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.