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Зеленський відреагував на цинічний обстріл Кривого Рогу

13 червня 2023 09:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відреагував на цинічний обстріл Кривого Рогу
Президент України Володимр Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч на 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл міста. 

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"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", — заявляє лідер. 

  • Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
  • Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
  • Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
  • Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
  • Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

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