Зеленський відреагував на цинічний обстріл Кривого Рогу

Президент України Володимр Зеленський. Фото: ОП

У ніч на 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл міста.

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"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", — заявляє лідер.

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак\Telegram 1 / 5

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що відомо про щонайменше трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.