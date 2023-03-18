Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные

Число погибших на войне российских офицеров приближается к 2 тысячам

По результатам мониторинга открытых источников информации официально ликвидировано 1943 офицера российской оккупационной армии. Среди них четыре генерала.

Об этом сообщил военнослужащий и блогер Анатолий Штефан.

Сколько в Украине погибло офицеров армии рф

Штефан отметил, что сейчас известно о "демобилизации" 1943 российских офицеров.

Среди них:

генералов — 4;

полковник — 54;

подполковник — 130;

майор — 256;

капитан — 362;

старший лейтенант — 610;

лейтенант — 323;

звание не идентифицировано — 204.

Напомним, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли в Украине более 164 тысяч военных. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.

В то же время, по данным разведки Японии, более 20 генералов армии россии погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.