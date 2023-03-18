Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные
По результатам мониторинга открытых источников информации официально ликвидировано 1943 офицера российской оккупационной армии. Среди них четыре генерала.
Об этом сообщил военнослужащий и блогер Анатолий Штефан.
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Сколько в Украине погибло офицеров армии рф
Штефан отметил, что сейчас известно о "демобилизации" 1943 российских офицеров.
Среди них:
- генералов — 4;
- полковник — 54;
- подполковник — 130;
- майор — 256;
- капитан — 362;
- старший лейтенант — 610;
- лейтенант — 323;
- звание не идентифицировано — 204.
Напомним, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли в Украине более 164 тысяч военных. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.
В то же время, по данным разведки Японии, более 20 генералов армии россии погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.