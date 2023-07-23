Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за сутки: данные Генштаба
Российская армия на 23 июля за время полномасштабной войны потеряла около 241 960 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери россиян за сутки
В течение 22 июля украинские военные ликвидировали около 630 оккупантов.
Также армия РФ потеряла 11 танков, 9 бронемашин, 29 артиллерийских систем, 14 беспилотников и 13 единиц автомобильной техники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 241 960 (+630) человек ликвидировано;
- танков — 4 151 (+11) ед;
- боевых бронированных машин — 8 105 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 4 658 (+29) ед;
- РСЗО — 697 (+4) ед;
- средств ПВО — 451 (+3) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 310 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 958 (+14);
- крылатых ракет — 1 298 (+0);
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн —7 172 (+13) ед;
- специальной техники — 696 (+5).
Напомним, удары ВСУ по российским военным объектам в тыловых районах Украины успешно ухудшают материально-техническое обеспечение и контрбатарейные возможности России. Это способствует истощению оккупантов в пользу Украины.