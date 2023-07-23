Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за сутки: данные Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия на 23 июля за время полномасштабной войны потеряла около 241 960 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 22 июля украинские военные ликвидировали около 630 оккупантов.

Также армия РФ потеряла 11 танков, 9 бронемашин, 29 артиллерийских систем, 14 беспилотников и 13 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 241 960 (+630) человек ликвидировано;

танков — 4 151 (+11) ед;

боевых бронированных машин — 8 105 (+9) ед;

артиллерийских систем — 4 658 (+29) ед;

РСЗО — 697 (+4) ед;

средств ПВО — 451 (+3) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 310 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 958 (+14);

крылатых ракет — 1 298 (+0);

кораблей /катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн —7 172 (+13) ед;

специальной техники — 696 (+5).

Потери российской армии на 23 июля 2023 года

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, удары ВСУ по российским военным объектам в тыловых районах Украины успешно ухудшают материально-техническое обеспечение и контрбатарейные возможности России. Это способствует истощению оккупантов в пользу Украины.