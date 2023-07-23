Українські удари по об'єктах у тилу росіян: як це погіршує можливості РФ

Українські військові стріляють із самохідної гаубиці. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Удари ЗСУ по російських військових об’єктах у тилових районах України успішно погіршує матеріально-технічне забезпечення та контрбатарейні можливості Росії. Це сприяє виснаженню окупантів на користь України.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що 22 липня в українському командуванні розповіли, що українські ракетно-артилерійські підрозділи спричинили приблизно 90% втрат Росії.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу полковник Сергій Баранов заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам і що українські удари настільки потужні та точні, що російські сили вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

Також про проблеми росіян від точних ударів ЗСУ по їхніх об'єктах в тилу розповіла прессекретар Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

"Українські атаки на скупчення російських боєприпасів у глибоких тилах спричиняють проблеми з матеріально-технічним забезпеченням для російських військових", — заявила вона.

Вона також зазначила, що ця тенденція відображається у зменшенні російських обстрілів у Херсонській області, що свідчить про те, що російські війська відчувають "снарядний голод" у цьому районі.

Українські командувачі заявляють, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно розгромити російські війська з великої дистанції, ймовірно, маючи на увазі продовження кампанії блокування Україною на сході та півдні України.

Нагадаємо, що за добу, 22 липня, українська авіація завдала 12 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях і зенітно-ракетний комплекс.