Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські удари по об'єктах у тилу росіян: як це погіршує можливості РФ arrow

Українські удари по об'єктах у тилу росіян: як це погіршує можливості РФ

23 липня 2023 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські удари по об'єктах у тилу росіян: як це погіршує можливості РФ
Українські військові стріляють із самохідної гаубиці. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Удари ЗСУ по російських військових об’єктах у тилових районах України успішно погіршує матеріально-технічне забезпечення та контрбатарейні можливості Росії. Це сприяє виснаженню окупантів на користь України.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Як українські удари по об'єктах у тилу росіян погіршують можливості РФ

У звіті йдеться, що 22 липня в українському командуванні розповіли, що українські ракетно-артилерійські підрозділи спричинили приблизно 90% втрат Росії.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу полковник Сергій Баранов заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам і що українські удари настільки потужні та точні, що російські сили вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

Також про проблеми росіян від точних ударів ЗСУ по їхніх об'єктах в тилу розповіла прессекретар Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

"Українські атаки на скупчення російських боєприпасів у глибоких тилах спричиняють проблеми з матеріально-технічним забезпеченням для російських військових", — заявила вона.

Вона також зазначила, що ця тенденція відображається у зменшенні російських обстрілів у Херсонській області, що свідчить про те, що російські війська відчувають "снарядний голод" у цьому районі.

Українські командувачі заявляють, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно розгромити російські війська з великої дистанції, ймовірно, маючи на увазі продовження кампанії блокування Україною на сході та півдні України.

Нагадаємо, що за добу, 22 липня, українська авіація завдала 12 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях і зенітно-ракетний комплекс.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз