Умеров назвал количество окупантов, которых планируют перебросить на новый фронт на севере

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот с видео

Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет перебросить еще 300 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters.

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По словам Умерова, Россия разворачивает больше живой силы и техники на фронте в Украине. Хотя украинским войскам удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковщины, россияне готовятся к новому наступлению.

Он считает, что Россия имеет около 500 тыс. военнослужащих в Украине и вблизи ее границ и готовится добавить еще 200-300 тысяч. При этом численность всех украинских силовиков, включая СБУ и правоохранительные органы, оценивается более чем в миллион человек.

Кроме того, только половина обещанных западных поставок поступает вовремя, а каждая задержка идет на пользу россиянам, которые имеют больше живой силы и техники.

Ранее в Генштабе заявили, что Россия продолжает разрушать КАБами город Волчанск — сегодня было сброшено шесть авиабомб. В то же время ВСУ укрепляются и активно противодействуют россиянам.

Также полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон назвал оружие, которое поможет Украине помешать россиянам избивать КАБами по приграничной части.