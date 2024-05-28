Умєров назвав кількість окупантів, яких планують перекинути на новий фронт на півночі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео

Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Reuters.

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За словами Умєрова, Росія розгортає більше живої сили та техніки на фронті в Україні. Хоча українським військам й вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківщині, росіяни готуються до нового наступу.

Він вважає, що Росія має близько 500 тис. військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів і готується додати ще 200-300 тисяч. При цьому чисельність всіх українських силовиків, включно з СБУ і правоохоронними органами, оцінюється в понад мільйон осіб.

Крім того, лише половина обіцяних західних постачань надходить вчасно, а кожна затримка йде на користь росіянам, які мають більше живої сили та техніки.

Раніше у Генштабі заявили, що Росія продовжує руйнувати КАБами місто Вовчанськ — сьогодні було скинуто шість авіабомб. Натомість ЗСУ укріплюються та активно протидіють росіянам.

Також полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон назвав зброю, яка допоможе Україні завадити росіянам бити КАБами по прикордонню.