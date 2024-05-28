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Скільки окупантів Росія планує перекинути на північ України — у Міноборони назвали цифру

28 травня 2024 19:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Умєров назвав кількість окупантів, яких планують перекинути на новий фронт на півночі
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Reuters.

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За словами Умєрова, Росія розгортає більше живої сили та техніки на фронті в Україні. Хоча українським військам й вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківщині, росіяни готуються до нового наступу. 

Він вважає, що Росія має близько 500 тис. військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів і готується додати ще 200-300 тисяч. При цьому чисельність всіх українських силовиків, включно з СБУ і правоохоронними органами, оцінюється в понад мільйон осіб.

Крім того, лише половина обіцяних західних постачань надходить вчасно, а кожна затримка йде на користь росіянам, які мають більше живої сили та техніки.

Раніше у Генштабі заявили, що Росія продовжує руйнувати КАБами місто Вовчанськ — сьогодні було скинуто шість авіабомб. Натомість ЗСУ укріплюються та активно протидіють росіянам.

Також полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон назвав зброю, яка допоможе Україні завадити росіянам бити КАБами по прикордонню.

Міноборони
окупанти
війна в Україні
Росія
Умєров
фронт
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