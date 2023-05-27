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Сколько оккупантов и вражеской техники ВСУ уничтожили за сутки

27 мая 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько оккупантов и вражеской техники ВСУ уничтожили за сутки
Украинские военные на боевых позициях. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Враг ни на секунду не оставляет попыток захватить еще больше украинской территории, однако наши защитники дают достойный отпор. Так, за минувшие сутки, 26 мая, самоликвидировалось еще 480 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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За 26 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны 480 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, семь бронемашин, 22 артиллерийских систем и 31 беспилотник разных типов.

Потери оккупантов от начала войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 206 200 (+480) человек ликвидировано;
  • танков — 3 799 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 442 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 406 (+22) ед.;
  • РСЗО — 572 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 329 (+1) ед.;
  • самолетов — 310 (+0) ед.;
  • вертолетов — 296 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 941 (+31) ед.;
  • крылатых ракет — 1025 (+10) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед.;
  • специальной техники — 449 (+3) ед.
потери окупантов
Потери российской армии на 27 мая 2023 г. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, в ночь на 26 мая российские оккупационные войска пытались нанести очередной авиационный удар "шахедами" по Украине.

Также во время ночных обстрелов российским оккупационным войскам удалось попасть ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые находятся рядом.

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