Скільки окупантів та ворожої техніки ЗСУ знищили за добу

Українські військові на бойових позиціях. Фото: Reuters

Ворог ні на секунду не полишає спроб захопити ще більше української території, однак наші захисники дають гідну відсіч. Так, за минулу добу, 26 травня, самоліквідувалось ще 480 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Скільки військових РФ втратила за добу

За 26 травня українські захисники знищили на фронтах війни 480 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, сім бронемашин, 22 артилерійських систем і 31 безпілотник різних типів.

Втрати окупантів від початку війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано;

танків — 3 799 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 442 (+7) од.;

артилерійських систем — 3 406 (+22) од.;

РСЗВ — 572 (+2) од.;

засобів ППО — 329 (+1) од.;

літаків — 310 (+0) од.;

гелікоптерів — 296 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 941 (+31) од.;

крилатих ракет — 1025 (+10) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 172 (+11) од.;

спеціальної техніки — 449 (+3) од.

Втрати російської армії на 27 травня 2023 року Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, у ніч проти 26 травня російські окупаційні війська намагались завдати чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні.

Також під час нічних обстрілів російським окупаційним військам вдалось влучити ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.