Сколько оккупантов в сутки уничтожили ВСУ
16 июня 2023 08:44
Украинские военные на боевых позициях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
За предыдущие сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
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За 15 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 590 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли десять танков, 16 бронемашин, 19 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 21 850 (+590) человек ликвидировано;
- танков - 3 965 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 683 (+16) ед.;
- артиллерийских систем — 3 812 (+19) ед.;
- РСЗО — 606 (+2) ед.;
- средств ПВО — 364 (+0) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 300 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3357 (+24) ед.;
- крылатых ракет — 1199 (+13) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 519 (+13) ед.;
- специальной техники — 519 (+0) ед.
Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.