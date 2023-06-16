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Сколько оккупантов в сутки уничтожили ВСУ

16 июня 2023 08:44
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Сколько оккупантов в сутки уничтожили ВСУ
Украинские военные на боевых позициях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 15 июня, ВСУ уничтожили около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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За 15 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 590 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли десять танков, 16 бронемашин, 19 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 21 850 (+590) человек ликвидировано;
  • танков - 3 965 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 683 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 812 (+19) ед.;
  • РСЗО — 606 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 364 (+0) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 300 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3357 (+24) ед.;
  • крылатых ракет — 1199 (+13) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 519 (+13) ед.;
  • специальной техники — 519 (+0) ед.
скріншот
Утраты русской армии на 13 июня 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.

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