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ЗСУ показали, як прицільно знищили ворожий танк

15 червня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ показали, як прицільно знищили ворожий танк
Українські захисники знищили ворожий танк. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ в Telegram.

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"Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало поцілили у танк окупантів, після чого його екіпаж намагається врятуватися втечею", — йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, що 14 червня стало відомо про нові успіхи ЗСУ на полі битви. Українські захисники просунулися вперед на двох важливих напрямках — Бахмутському та Запорізькому.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів про ситуацію на фронті.

Додамо, що кількість знищених російських окупантів станом на зараз становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

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