Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за сутки — сведение Генштаба 10 июня

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. За последние сутки Силы обороны нанесли удар по личному составу, а также уничтожили некоторую военную технику врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 9 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 7 бронемашин, 15 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 14660 (+890) человек;

танков — 3909 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед;

артиллерийских систем — 3717 (+15) ед;

РСЗО — 600 (+1) ед;

средства ПВО — 362 (+3) ед;

самолетов — 314 (+0) ед;

вертолетов — 299 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16);

крылатые ракеты — 1176 (+5);

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед;

специальная техника — 507 (+5).

Утраты русской армии на 10 июня 2023 года. Фото: Генштаб

Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.