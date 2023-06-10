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Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за последние сутки: обновленные данные Генштаба

10 июня 2023 08:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за сутки — сведение Генштаба 10 июня
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. За последние сутки Силы обороны нанесли удар по личному составу, а также уничтожили некоторую военную технику врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 9 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 7 бронемашин, 15 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 14660 (+890) человек;
  • танков — 3909 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 3717 (+15) ед;
  • РСЗО — 600 (+1) ед;
  • средства ПВО — 362 (+3) ед;
  • самолетов — 314 (+0) ед;
  • вертолетов — 299 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16);
  • крылатые ракеты — 1176 (+5);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед;
  • специальная техника — 507 (+5).
Утраты русской армии на 10 июня 2023 года. Фото: Генштаб

Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.

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