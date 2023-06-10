Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за сутки — сведение Генштаба 10 июня

Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за последние сутки: обновленные данные Генштаба
Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. За последние сутки Силы обороны нанесли удар по личному составу, а также уничтожили некоторую военную технику врага.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Ликвидированные захватчики
За 9 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 7 бронемашин, 15 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 14660 (+890) человек;
- танков — 3909 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 3717 (+15) ед;
- РСЗО — 600 (+1) ед;
- средства ПВО — 362 (+3) ед;
- самолетов — 314 (+0) ед;
- вертолетов — 299 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16);
- крылатые ракеты — 1176 (+5);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед;
- специальная техника — 507 (+5).
Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.
Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.