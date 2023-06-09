В ISW розповіли, на яких напрямках ЗСУ почали контрнаступ

Український військовий біля міста Бахмут. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Українські військові провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Активні дії ЗСУ розпочалися з 4 червня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські офіційні особи розповіли, що ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.

"До того ж українські військові здійснили атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня, але, схоже, не досягли успіхів у рамках цієї атаки станом на момент публікації", — йдеться у повідомленні.

У звіті ISW йдеться, що російські війська, ймовірно, захищалися від атаки на Запорізькому напрямку та відновили свої початкові позиції.

Аналітики додали, що 8 червня українські війська втратили транспортні засоби, які були надані Заходом.

"Під час будь-яких наступальних операцій українські сили зазнають втрат, у тому числі як західної, так і радянської техніки. Західна техніка не є більш стійкою до пошкоджень, ніж та техніка, яку українці використовують і втрачають з лютого 2022 року. Втрата техніки — у тому числі західної — на початку контрнаступу не є показником майбутнього прогресу контрнаступу України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також ми писали, що очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зробив заяву щодо контрнаступу українських військ. За його словами, активні дії ЗСУ розпочнуться незалежно від підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.