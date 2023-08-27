Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: обновленные данные Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских оккупантов. Захватчики продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БпЛА.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери российской армии за прошедшие сутки

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 550 оккупантов. Также враг потерял шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, два РСЗО, одно средство ПВО, 11 БпЛА и другую спецтехнику.

Потери россиян за время полномасштабного вторжения

личного состава — около 260 820 (+550) человек,

танков — 4 396 (+6) ед.,

боевых бронированных машин — 8 554 (+15) ед.,

артиллерийских систем — 5 403 (+24) ед.,

РСЗО — 728 (+2) ед.,

средства ПВО — 498 (+1) ед.,

самолетов — 315 (+0) ед.,

вертолетов — 316 (+0) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 378 (+11),

крылатые ракеты — 1 411 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 854 (+31) ед.,

специальная техника — 808 (+4).

Потери оккупантов на 27 августа. Фото: Генштаб

Напомним, начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течении дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.