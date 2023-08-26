У мережі показали, як бійці ЗСУ знищують бронетехніку окупантів

Знищення броньованої техніки окупантів. Фото: скриншот

Збройні сили продовжують протистояти російським загарбникам. Так, у мережі з'явилося відео того, як бійці ЗСУ красиво підбивають броньовану техніку окупантів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищення бронетехніки окупантів

У повідомленні зазначається, що влучний постріл зробили бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

"Бронетехніка окупантів горить завдяки точній вогневій поразці від бійців 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша", — йдеться у повідомленні.

На вказаному відео видно, як посеред дороги їде військова техніка окупантів. Далі слідує задимлення і стовпи густого сірого диму.

Нагадаємо, що 17 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.