Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: оновлені дані Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували близько 550 російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини й БпЛА.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати російської армії за минулу добу

Впродовж минулої доби наші захисники знищили 550 окупантів. Також ворог втратив шість танків, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, два РСЗВ, один засіб ППО, 11 БпЛА та іншу спецтехніку.

Втрати росіян за час повномасштабного вторгнення

особового складу — близько 260 820 (+550) осіб,

танків — 4 396 (+6) од.,

бойових броньованих машин — 8 554 (+15) од.,

артилерійських систем — 5 403 (+24) од.,

РСЗВ — 728 (+2) од.,

засоби ППО — 498 (+1) од.,

літаків — 315 (+0) од.,

гелікоптерів — 316 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 378 (+11),

крилаті ракети — 1 411 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 854 (+31) од.,

спеціальна техніка — 808 (+4).

Втрати окупантів на 27 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, розпочалася 550 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Упродовж дня окупанти завдали п'ять ракетних та 45 авіаційних ударів, а також близько 70 обстрілів з РСЗВ.