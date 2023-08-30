Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки, 29 августа, ВСУ ликвидировали ориентировочно 570 российских оккупантов. Враг продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери россиян за прошедшие сутки
В течении суток украинские военные уничтожили 570 представителей оккупационной армии. Также захватчики потеряли девять танков, 17 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, восемь БпЛа, 44 единицы автомобильной техники и цистерн 3 ГСМ и пять единиц спецтехники.
Потери противника за время полномасштабного вторжения
- личного состава — около 262 410 (+570) человек;
- танков — 4 423 (+9) ед;
- боевых бронированных машин — 8 596 (+17) ед;
- артиллерийских систем — 5 476 (+26) ед;
- РСЗО — 733 (+0) ед;
- средства ПВО — 500 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БпЛа оперативно-тактического уровня — 4 395 (+8);
- крылатые ракеты — 1 419 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 953 (+44) ед;
- специальная техника — 825 (+5).
Напомним, в ночь на 30 августа оккупанты выпустили по Украине 44 воздушных цели, в том числе 28 крылатых ракет и 16 ударных БпЛа. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 15 из 16 дронов.