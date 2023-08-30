Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 29 августа, ВСУ ликвидировали ориентировочно 570 российских оккупантов. Враг продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течении суток украинские военные уничтожили 570 представителей оккупационной армии. Также захватчики потеряли девять танков, 17 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, восемь БпЛа, 44 единицы автомобильной техники и цистерн 3 ГСМ и пять единиц спецтехники.

Потери противника за время полномасштабного вторжения

личного состава — около 262 410 (+570) человек;

танков — 4 423 (+9) ед;

боевых бронированных машин — 8 596 (+17) ед;

артиллерийских систем — 5 476 (+26) ед;

РСЗО — 733 (+0) ед;

средства ПВО — 500 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БпЛа оперативно-тактического уровня — 4 395 (+8);

крылатые ракеты — 1 419 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 953 (+44) ед;

специальная техника — 825 (+5).

Потери оккупантов на 30 августа. Фото: Генштаб

Напомним, в ночь на 30 августа оккупанты выпустили по Украине 44 воздушных цели, в том числе 28 крылатых ракет и 16 ударных БпЛа. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 15 из 16 дронов.