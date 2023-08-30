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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: оновлені дані Генштабу

30 серпня 2023 10:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: оновлені дані Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби, 29 серпня, ЗСУ ліквідували орієнтовно 570 російських окупантів. Ворог продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Впродовж доби українські військові знищили 570 представників окупаційної армії. Також загарбники втратили дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, вісім БпЛа, 44 одиниці автомобільної техніки та цистерн 3 ПММ й п'ять одиниць спецтехніки.

Втрати противника за час повномасштабного вторгнення

  • особового складу — близько 262 410 (+570) осіб;
  • танків — 4 423 (+9) од;
  • бойових броньованих машин — 8 596 (+17) од;
  • артилерійських систем — 5 476 (+26) од;
  • РСЗВ — 733 (+0) од;
  • засоби ППО — 500 (+0) од;
  • літаків — 315 (+0) од;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од;
  • БпЛа оперативно-тактичного рівня — 4 395 (+8);
  • крилаті ракети — 1 419 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 953 (+44) од;
  • спеціальна техніка — 825 (+5).
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Втрати окупантів на 30 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти випустили по Україні 44 повітряні цілі, зокрема 28 крилатих ракет і 16 ударних БпЛа. Українська ППО знищила усі ракети та 15 із 16 дронів.

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