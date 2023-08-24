Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 340 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери окупантов за последние сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 340 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли 11 танков, 12 бронированных машин, 23 артиллерийских установки и 20 БпЛА.
Потери окупантов за время войны
За все время полномасштабного вторжения потери русской армии следующие:
- личного состава — около 259160 (+340) человек;
- танков — 4375 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 8511 (+23) ед;
- артиллерийских систем — 5333 (+15) ед;
- РСЗО — 723 (+1) ед;
- средства ПВО — 494 (+3) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4344 (+20).;
- крылатые ракеты — 1406 (+0).;
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7773 (+28) ед;
- специальная техника — 801 (+1).
Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.
Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.