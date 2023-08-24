Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

Воины ВСУ на танке. Фото: Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 340 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери окупантов за последние сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 340 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли 11 танков, 12 бронированных машин, 23 артиллерийских установки и 20 БпЛА.

Потери окупантов за время войны

За все время полномасштабного вторжения потери русской армии следующие:

личного состава — около 259160 (+340) человек;

танков — 4375 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 8511 (+23) ед;

артиллерийских систем — 5333 (+15) ед;

РСЗО — 723 (+1) ед;

средства ПВО — 494 (+3) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4344 (+20).;

крылатые ракеты — 1406 (+0).;

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7773 (+28) ед;

специальная техника — 801 (+1).

Утраты армии РФ на 24 августа. Фото: Генштаб

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.