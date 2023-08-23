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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу

23 серпня 2023 09:56
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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 480 російських окупантів. Окрім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Втрати окупантів за останню добу

За минулу добу Сили оборони України знищили 480 загарбників. Окрім того, росіяни втратили 11 танків, 12 броньованих машин, 23 артилерійських установок та 12 БпЛА.

Втрати окупантів за час війни

За весь час повномасштабного вторгнення втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків —  4 373 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 488 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 5 318 (+23) од.;
  • РСЗВ — 722 (+1)  од.;
  • засобів ППО — 491 (+0) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 324 (+12) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 745 (+23 од.;
  • спеціальної техніки — 800 (+3) од.
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Втрати армії РФ на 23 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Також ми писали, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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