Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

Украинская артиллерия бьет по врагу. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за последние сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 470 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли 3 танка, 10 бронированных машин, 28 артиллерийских установок и 12 БпЛА.

Потери оккупантов за время войны

За все время полномасштабного вторжения потери русской армии следующие:

личного состава — около 259630 (+470) человек;

танков — 4378 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 8521 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 5361 (+28) ед.;

РСЗО — 724 (+1) ед.;

средства ПВО — 495 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 (+12).;

крылатые ракеты — 1409 (+3) ед.;

корабли /катера — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17) ед.;

специальная техника — 802 (+1).

Утраты армии РФ на 25 августа. Фото: Генштаб

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который, в свою очередь, заставляет нервничать и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.