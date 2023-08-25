Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу

Українська артилерія б'є по ворогу. Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 470 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за останню добу

За минулу добу Сили оборони України знищили 470 загарбників. Окрім того, росіяни втратили 3 танків, 10 броньованих машин, 28 артилерійські установки та 12 БпЛА.

Втрати окупантів за час війни

За весь час повномасштабного вторгнення втрати російської армії наступні:

особового складу — близько 259630 (+470) осіб;

танків — 4378 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 8521 (+10) од.;

артилерійських систем — 5361 (+28) од.;

РСЗВ — 724 (+1) од.;

засоби ППО — 495 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 316 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4356 (+12).;

крилаті ракети — 1409 (+3).;

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7790 (+17) од.;

спеціальна техніка — 802 (+1).

Втрати армії РФ на 25 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Також ми писали, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.