Сколько окупантов ВСУ уничтожили за последние сутки
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты
За 1 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 790 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 12 беспилотников.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — 229 660 (+790) человек;
- танков — 4 052 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин —7 888 (+20) ед.;
- артиллерийских систем — 4 188 (+26) ед.;
- РСЗО — 637 (+5) ед.;
- средства ПВО — 390 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 308 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3557 (+12);
- крылатые ракеты — 1261 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 816 (+22) ед.;
- специальная техника — 583 (+3).
Напомним, за предыдущие сутки, 1 июля, в течение дня авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам. Кроме того, ВСУ два раза ударили по ЗРК и один по пункту управления врага.