Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько окупантов ВСУ уничтожили за последние сутки arrow

Сколько окупантов ВСУ уничтожили за последние сутки

2 июля 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько окупантов ВСУ уничтожили за последние сутки
Украинские военные едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ликвидированные оккупанты

За 1 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 790 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 12 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — 229 660 (+790) человек;
  • танков — 4 052 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин —7 888 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 188 (+26) ед.;
  • РСЗО — 637 (+5) ед.;
  • средства ПВО — 390 (+1) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 308 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3557 (+12);
  • крылатые ракеты — 1261 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 816 (+22) ед.;
  • специальная техника — 583 (+3).
скриншот
Потери россиян по состоянию на 2 июля. Фото: Генштаб

Напомним, за предыдущие сутки, 1 июля, в течение дня авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам. Кроме того, ВСУ два раза ударили по ЗРК и один по пункту управления врага.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз