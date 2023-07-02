Сколько окупантов ВСУ уничтожили за последние сутки

Украинские военные едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ликвидированные оккупанты

За 1 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 790 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 10 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 12 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — 229 660 (+790) человек;

танков — 4 052 (+10) ед.;

боевых бронированных машин —7 888 (+20) ед.;

артиллерийских систем — 4 188 (+26) ед.;

РСЗО — 637 (+5) ед.;

средства ПВО — 390 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 308 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3557 (+12);

крылатые ракеты — 1261 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 816 (+22) ед.;

специальная техника — 583 (+3).

Потери россиян по состоянию на 2 июля. Фото: Генштаб

Напомним, за предыдущие сутки, 1 июля, в течение дня авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам. Кроме того, ВСУ два раза ударили по ЗРК и один по пункту управления врага.