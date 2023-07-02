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У Генштабі розповіли, скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах за минулу добу

2 липня 2023 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах за минулу добу
Українські захисники стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж дня авіація сил оборони завдала 10 ударів по окупантах. Крім того, ЗСУ два рази вдарили по ЗРК та один — по пункту управління ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Військово-морські сили ЗСУ оглядають зброю. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові на тренуваннях. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники стріляють із "Градів". Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус показав як ЗСУ просуваються на передовій, прориваючи оборону російських окупаційних військ. За його словами, дві роти російський військових покинули свої позиції.

Також ми писали, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Українські снайпери продовжують успішно нищити окупантів.

Додамо, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

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