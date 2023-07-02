Скільки окупантів ЗСУ знищили за останню добу

Українські військові керують САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За минулу добу Сили оборони ліквідували майже 800 російських загарбників. Окрім того, окупанти масово втрачають свої танки, артустановки та БпЛА.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ліквідовані окупанти

За 1 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 790 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 10 танків, 20 бронемашин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО та 12 безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — 229 660 (+790) осіб;

танків — 4 052 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 7 888 (+20) од.;

артилерійських систем — 4 188 (+26) од.;

РСЗВ — 637 (+5) од.;

засоби ППО — 390 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 308 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 557 (+12);

крилаті ракети — 1 261 (+0);

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 816 (+22) од.;

спеціальна техніка — 583 (+3).

Втрати росіян станом на 2 липня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, за попередню добу, 1 липня, упродовж дня авіація сил оборони завдала 10 ударів по окупантах. Крім того, ЗСУ два рази вдарили по ЗРК та один — по пункту управління ворога.