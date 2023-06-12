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Сколько платит Россия оккупантам за участие в войне против Украины: перехват ГУР

12 июня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько платит Россия оккупантам за участие в войне против Украины: перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: россМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский оккупант рассказал жене о выплатах за полномасштабную войну против Украины. В разговоре военнослужащий РФ жалуется на сокращение зарплаты.

Такой разговор перехватило и опубликовало ГУР Украины.

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По словам российского военного, обычные солдаты получают максимум 170–180 тысяч рублей. А сержанты и командиры — 197 тысяч.

Разговор оккупанта с женой

— Это самое, насчет денег, Оленька, чтобы ты знала здесь ребята по 170, максимум, по 180 тысяч получают.

— Ммм.

— А 197 это сержантские и командирские. Поняла?

— А, то есть снизили зарплату?

— Да. Всем. Опять же этот еб*ный Путин.

— Угу, а это…а боевые?

— Нету, мы и так дох*ра получаем, как нам сказали, только контрактники боевые получают. У них с боевыми все равно меньше получается, чем у меня. Поэтому довольствуемся, что есть.

— Понятно.

— И так по 200 тысяч не плохо.

Напомним, российский оккупант разочаровал своего друга по поводу "побед" России на войне в Украине. По его словам, ситуация совсем отличается от той, о которой им рассказывают по телевизору.

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