Сколько платит Россия оккупантам за участие в войне против Украины: перехват ГУР
Российский оккупант рассказал жене о выплатах за полномасштабную войну против Украины. В разговоре военнослужащий РФ жалуется на сокращение зарплаты.
Такой разговор перехватило и опубликовало ГУР Украины.
Сколько Россия выплачивает захватчикам
По словам российского военного, обычные солдаты получают максимум 170–180 тысяч рублей. А сержанты и командиры — 197 тысяч.
Разговор оккупанта с женой
— Это самое, насчет денег, Оленька, чтобы ты знала здесь ребята по 170, максимум, по 180 тысяч получают.
— Ммм.
— А 197 это сержантские и командирские. Поняла?
— А, то есть снизили зарплату?
— Да. Всем. Опять же этот еб*ный Путин.
— Угу, а это…а боевые?
— Нету, мы и так дох*ра получаем, как нам сказали, только контрактники боевые получают. У них с боевыми все равно меньше получается, чем у меня. Поэтому довольствуемся, что есть.
— Понятно.
— И так по 200 тысяч не плохо.
Напомним, российский оккупант разочаровал своего друга по поводу "побед" России на войне в Украине. По его словам, ситуация совсем отличается от той, о которой им рассказывают по телевизору.