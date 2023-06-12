Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки платить Росія окупантам за участь у війні проти України: перехоплення ГУР arrow

Скільки платить Росія окупантам за участь у війні проти України: перехоплення ГУР

12 червня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки платить Росія окупантам за участь у війні проти України: перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росіЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський окупант розповів дружині про виплати за повномасштабну війну проти України. В розмові військовослужбовець РФ скражиться на скорочення зарплати. 

Таку розмову перехопило та опублікувало ГУР України.

Читайте також:

Скільки Росія виплачує загарбникам

За словами російського військового, звичайні солдати отримують максимум 170-180 тисяч рублів. А сержанти та командири — 197 тисяч. 

Розмова окупанта з дружиною

— Це саме щодо грошей, Оленько, щоб ти знала тут хлопці по 170, максимум, по 180 тисяч отримують.

— Ммм.

— А 197 це сержантські та командирські. Зрозуміла?

— А тобто знизили зарплату?

— Так. Усім. Знову ж таки цей йоб*ний Путін.

— Угу, а це ... а бойові?

— Ні, ми й так дох*ра отримуємо, як нам сказали, тільки бойові контрактники їх отримують. У них із бойовими все одно менше виходить, ніж у мене. Тому задовольняємось тим, що є.

— Зрозуміло.

— І так по 200 тисяч непогано.

Нагадаємо, російський окупант розчарував свого друга щодо "перемог" Росії на війні в Україні. За його словами, ситуація зовсім відрізняється від тої, про яку їм розповідають по телевізору. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB