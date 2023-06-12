Скільки платить Росія окупантам за участь у війні проти України: перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: росіЗМІ

Російський окупант розповів дружині про виплати за повномасштабну війну проти України. В розмові військовослужбовець РФ скражиться на скорочення зарплати.

Таку розмову перехопило та опублікувало ГУР України.

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За словами російського військового, звичайні солдати отримують максимум 170-180 тисяч рублів. А сержанти та командири — 197 тисяч.

Розмова окупанта з дружиною

— Це саме щодо грошей, Оленько, щоб ти знала тут хлопці по 170, максимум, по 180 тисяч отримують.

— Ммм.

— А 197 це сержантські та командирські. Зрозуміла?

— А тобто знизили зарплату?

— Так. Усім. Знову ж таки цей йоб*ний Путін.

— Угу, а це ... а бойові?

— Ні, ми й так дох*ра отримуємо, як нам сказали, тільки бойові контрактники їх отримують. У них із бойовими все одно менше виходить, ніж у мене. Тому задовольняємось тим, що є.

— Зрозуміло.

— І так по 200 тисяч непогано.

Нагадаємо, російський окупант розчарував свого друга щодо "перемог" Росії на війні в Україні. За його словами, ситуація зовсім відрізняється від тої, про яку їм розповідають по телевізору.